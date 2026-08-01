Informations pratiques

Rouillac

Porte ouverte au judo

Maison des associations Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Vous avez pas encore défini le sport que votre enfant où vous même aller faire à la rentrée c est pour cela qu’on vous propose de venir le samedi 29 août 2026 de 10h à 12hoo pour découvrir nos cours de judo a partir de 4 ans à la maison des association

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Maison des associations Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 92 16 15

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English :

You haven’t yet decided on the sport your child—or even you—will take up when school startsThat’s why we invite you to come on Saturday, August 29, 2026, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. to check out our judo classes for children ages 4 and up at the Maison des Associations.

L’événement Porte ouverte au judo Rouillac a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Rouillacais