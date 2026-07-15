8e Rallye de Charente Centre culturel le 27 Rouillac

Informations pratiques

Rouillac

8e Rallye de Charente

Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Le 8e Rallye de Charente est une fois encore la finale du championnat de France des Rallyes routiers moto.

.

Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 80 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 8th Charente Rally is once again the final round of the French Road Motorcycle Rally Championship.

L’événement 8e Rallye de Charente Rouillac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Rouillacais