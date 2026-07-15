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AGENDA · Rouillac

8e Rallye de Charente Centre culturel le 27 Rouillac

vendredi 16 octobre 2026 · Centre culturel le 27 · Rouillac

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre culturel le 27
Adresse
139 boulevard d'Encamp
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

8e Rallye de Charente

Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Le 8e Rallye de Charente est une fois encore la finale du championnat de France des Rallyes routiers moto.
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Centre culturel le 27 139 boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 80 39 

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English :

The 8th Charente Rally is once again the final round of the French Road Motorcycle Rally Championship.

L’événement 8e Rallye de Charente Rouillac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Rouillacais

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