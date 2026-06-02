Baptême de l’air 249 rue jean mermoz Rouillac

Rouillac

Baptême de l’air

249 rue jean mermoz 16430 Champniers Rouillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Baptême de l’air.

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249 rue jean mermoz 16430 Champniers Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Baptism of the air.

L’événement Baptême de l’air Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais