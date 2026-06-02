Baptême de l’air 249 rue jean mermoz Rouillac
Baptême de l’air 249 rue jean mermoz Rouillac jeudi 16 juillet 2026.
Rouillac
Baptême de l’air
249 rue jean mermoz 16430 Champniers Rouillac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Baptême de l’air.
.
249 rue jean mermoz 16430 Champniers Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baptism of the air.
L’événement Baptême de l’air Rouillac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
À voir aussi à Rouillac (Charente)
- Lancement du corner La Halte Rouillacaise REMI LANDIER La cave le CHAI 27 Rouillac 11 juin 2026
- Fête de la musique Rouillac 20 juin 2026
- Badminton en famille rue des Fins Bois Rouillac 10 juillet 2026
- Bal des pompiers Place Henri Auboin Rouillac 11 juillet 2026
- Initiation Badminton rue des Fins Bois Rouillac 20 juillet 2026