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AGENDA · Rouillac

Les Racontines de l’été Médiathèque du Rouillacais Rouillac

mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque du Rouillacais · Rouillac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque du Rouillacais
Adresse
139 Boulevard d'Encamp
Ville
16170 Rouillac
Département
Charente
Tarif

Rouillac

Les Racontines de l’été

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Venez écouter de belles histoires racontées par nos bibliothécaires.
Un moment de découverte, d’imagination et de partage pour les enfants.

Gratuit Sans inscription
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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come %E9listen to wonderful stories told by our librarians.
A time of discovery, imagination, and sharing for children.

Free No registration required

L’événement Les Racontines de l’été Rouillac a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Rouillacais

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