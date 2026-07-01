Les Racontines de l’été Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Informations pratiques

Rouillac

Les Racontines de l’été

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Venez écouter de belles histoires racontées par nos bibliothécaires.

Un moment de découverte, d’imagination et de partage pour les enfants.



Gratuit Sans inscription

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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

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English :

Come %E9listen to wonderful stories told by our librarians.

A time of discovery, imagination, and sharing for children.

Free No registration required

L’événement Les Racontines de l’été Rouillac a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Rouillacais