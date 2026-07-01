Les Racontines de l’été Médiathèque du Rouillacais Rouillac
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque du Rouillacais · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
Les Racontines de l’été
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22
Venez écouter de belles histoires racontées par nos bibliothécaires.
Un moment de découverte, d’imagination et de partage pour les enfants.
Gratuit Sans inscription
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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
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English :
Come %E9listen to wonderful stories told by our librarians.
A time of discovery, imagination, and sharing for children.
Free No registration required
L’événement Les Racontines de l’été Rouillac a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Rouillacais
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