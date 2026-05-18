Rouillac

Fête de la musique

Place Jean Moulin Rouillac Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

repas moules frites

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Animations pour tous

Marché artisanal

Bandas, DJ, bal populaire & soirée guinguette en plein air

Buvette & restauration (sur réservation) sur place

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Place Jean Moulin Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 94 55 03 lecollectif27@gmail.com

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English :

Entertainment for all

Craft market

Bandas, DJ, popular dance & open-air guinguette evening

Refreshment bar & catering (reservation required) on site

L’événement Fête de la musique Rouillac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Rouillacais