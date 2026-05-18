Fête de la musique Rouillac
Fête de la musique Rouillac samedi 20 juin 2026.
Rouillac
Fête de la musique
Place Jean Moulin Rouillac Charente
Tarif : 15 – 15 – EUR
repas moules frites
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Animations pour tous
Marché artisanal
Bandas, DJ, bal populaire & soirée guinguette en plein air
Buvette & restauration (sur réservation) sur place
.
Place Jean Moulin Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 94 55 03 lecollectif27@gmail.com
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English :
Entertainment for all
Craft market
Bandas, DJ, popular dance & open-air guinguette evening
Refreshment bar & catering (reservation required) on site
L’événement Fête de la musique Rouillac a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme du Rouillacais
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