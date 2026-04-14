Lancement d’une chorale parent-enfant!, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

Lancement d’une chorale parent-enfant! Vendredi 17 avril, 16h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

gratuit!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T16:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T16:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Une chorale parent-enfant au café A l’Abord’Age? Mais quelle super idée! Une fois par mois, ce sera l’occasion de venir apprendre des chants entre parents et enfants. Nul besoin de savoir chanter, il suffit d’avoir envie de tester des choses avec sa voix et de partager un moment privilégié avec son enfant. Jules, amateur dans une chorale vous guidera pour cette première fois et les fois suivantes si le coeur vous en dit. Et qui sait… à la fin de l’année, on pourra peut-être faire une représentation en petit commité au café A l’Abord’Age?

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Jules vient animer bénévolement un temps autour du chant entre parents et enfants chansons chorale