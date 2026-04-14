Lancement Mai à vélo, école Anatole France, Villeneuve-d’Ascq

Lancement Mai à vélo Mardi 5 mai, 16h30 école Anatole France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T16:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T16:30:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Présence pour aider à l’inscription au challenge et au téléchargement et à l’utilisation de l’application.

Proposition de défis Metrominuto : définir le meilleur chemin (le plus rapide et sécurisé) depuis l’école vers divers équipements, définir le temps mis par des enfants à vélo, les difficultés rencontrées etc.. pour créer ensemble un référentiel de carte des temps aussi appelée carte Métrominuto.

école Anatole France rue Devred Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Flers Bourg Nord Hauts-de-France

Aide à l’inscription au challenge Mai à vélo et proposition de défis Metrominuto