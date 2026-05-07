Lancement Saison 2026 Nonsard-Lamarche samedi 6 juin 2026.
Lac de Madine Nonsard-Lamarche Meuse
Début : Samedi 2026-06-06 11:00:00
Fêtez le lancement de la saison 2026 au lac de Madine !
Pré-casting The Voice The Voice Kids en partenariat avec RFM, concert Noizy Birdz et DJ set Celestal.
Entrée libre.
Port de Nonsard, lac de Madine
– 15h pré-casting The Voice et The Voice Kids
– 11h-20h marché artisanal
– à partir de 20h concert de Noizy Birdz, suivi du DJ set de CelestalTout public
Lac de Madine Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50
English :
Celebrate the launch of the 2026 season at Lac de Madine!
The Voice The Voice Kids pre-casting in partnership with RFM, Noizy Birdz concert and Celestal DJ set.
Free admission.
Port de Nonsard, lac de Madine
– 3pm: The Voice and The Voice Kids pre-casting
– 11am-8pm: craft market
– from 8pm: concert by Noizy Birdz, followed by Celestal DJ set
L’événement Lancement Saison 2026 Nonsard-Lamarche a été mis à jour le 2026-05-07 par OT COEUR DE LORRAINE
