Musique aux Mirabelles Nonsard-Lamarche
Église Saint-Evre Nonsard-Lamarche Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00
Carte blanche
Irina Muresanu, Nicolas Dautricourt, Aurélien Pascal, Volodia van Keulen, Julie Cherrier-Hoffmann & Frédéric Chaslin.
Pour cette carte blanche, six artistes d’exception se retrouvent autour d’un même désir jouer, inventer, partager. La soprano Julie Cherrier-Hoffmann et le pianiste, chef et compositeur Frédéric Chaslin rejoignent les solistes Irina Muresanu, Nicolas Dautricourt, Aurélien Pascal et Volodia van Keulen pour une soirée où la musique devient conversation.
Entre mélodies françaises, lieder, œuvres de chambre et créations contemporaines, chacun apporte son univers, son souffle, sa sensibilité. Les frontières s’effacent, les styles se répondent, la poésie s’invite au cœur du jeu.
Un moment libre et inspiré, où la complicité des artistes fait naître ce que la musique a de plus précieux la joie du présent.Tout public
Église Saint-Evre Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 33 28 musiqueauxmirabelles@gmail.com
English :
For this carte blanche, six exceptional artists come together around the same desire: to play, to invent, to share. Soprano Julie Cherrier-Hoffmann and pianist, conductor and composer Frédéric Chaslin join soloists Irina Muresanu, Nicolas Dautricourt, Aurélien Pascal and Volodia van Keulen for an evening where music becomes conversation.
Between French melodies, Lieder, chamber works and contemporary creations, each brings his or her own universe, breath and sensitivity. Boundaries are erased, styles respond to each other, and poetry takes center stage.
A free and inspired moment, where the complicity of the artists brings out the most precious aspect of music: the joy of the present.
