LANCEZ LE DÉ… ET LAISSEZ LE HASARD VOUS GUIDER DANS LE MUSÉE !, Musée de la chimie, Jarrie

LANCEZ LE DÉ… ET LAISSEZ LE HASARD VOUS GUIDER DANS LE MUSÉE ! Samedi 23 mai, 17h30, 18h30, 19h30 Musée de la chimie Isère

Places limités : réservation fortement conseillée – Gratuit – Accès PMR – à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Avec les visites flash, c’est le hasard qui décide du parcours. Les visiteurs lancent un dé, et chaque chiffre correspond à un objet du musée. Le guide vous entraîne alors à la découverte de quelques pièces choisies, expliquées en détail, entre anecdotes, histoire et science.

Une façon ludique et rapide d’explorer les collections et de regarder autrement les objets qui racontent l’aventure de la chimie.

Musée de la chimie 100 Montée de La Creuse 38560 JARRIE Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 https://www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie/ Installé dans le parc du Clos Jouvin, au rez-de-jardin de l’ancienne maison de maître de la famille Jouvin devenue la mairie de Jarrie,

le Musée de la Chimie de Jarrie invite à découvrir l’aventure de la matière.

De la maîtrise du feu à la préhistoire à la révolution industrielle, en passant par les grandes innovations scientifiques d’hier et les défis de demain, le parcours retrace l’histoire fascinante de la chimie et de ses découvertes. Petits et grands peuvent explorer, manipuler

et expérimenter grâce à des expositions vivantes et à un mini-laboratoire en libre accès. Un lieu unique pour apprendre en s’amusant et s’émerveiller devant la chimie qui nous entoure. Transports en commun : arrêt Clos Jouvin de la ligne 66 ; gare à 15 minutes à pieds ; parking gratuit aux pieds du musée ; accès PMR (parking réservé, ascenseur, rampe, etc.)

Avec les visites flash, c’est le hasard qui décide du parcours. Les visiteurs lancent un dé, et chaque chiffre correspond à un objet du musée. Le guide vous entraîne alors à la découverte de quelques…

©Musée de la chimie