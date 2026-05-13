SUIVEZ LE GUIDE … LA CHIMIE POURRAIT BIEN VOUS SURPRENDRE !, Musée de la chimie, Jarrie

SUIVEZ LE GUIDE … LA CHIMIE POURRAIT BIEN VOUS SURPRENDRE ! Samedi 23 mai, 10h30, 14h30, 16h00 Musée de la chimie Isère

Places limités : réservation fortement conseillée – Gratuit – Accès PMR – conseillé à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Partez pour une visite guidée du musée et découvrez l’histoire fascinante de la chimie, de ses premières découvertes jusqu’à ses applications d’aujourd’hui. En parcourant les espaces du musée, le guide vous entraîne dans un voyage au cœur de la matière, entre Science, Nature et Histoire.

Musée de la chimie 100 Montée de La Creuse 38560 JARRIE Jarrie 38560 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476686218 https://www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie/ Installé dans le parc du Clos Jouvin, au rez-de-jardin de l’ancienne maison de maître de la famille Jouvin devenue la mairie de Jarrie,

le Musée de la Chimie de Jarrie invite à découvrir l’aventure de la matière.

De la maîtrise du feu à la préhistoire à la révolution industrielle, en passant par les grandes innovations scientifiques d’hier et les défis de demain, le parcours retrace l’histoire fascinante de la chimie et de ses découvertes. Petits et grands peuvent explorer, manipuler

et expérimenter grâce à des expositions vivantes et à un mini-laboratoire en libre accès. Un lieu unique pour apprendre en s’amusant et s’émerveiller devant la chimie qui nous entoure. Transports en commun : arrêt Clos Jouvin de la ligne 66 ; gare à 15 minutes à pieds ; parking gratuit aux pieds du musée ; accès PMR (parking réservé, ascenseur, rampe, etc.)

Partez pour une visite guidée du musée et découvrez l’histoire fascinante de la chimie, de ses premières découvertes jusqu’à ses applications d’aujourd’hui. En parcourant les espaces du musée, le un…

©Musée de la chimie