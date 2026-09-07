Land-Art, tableau végétal, Le Haillan – lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Haillan
mercredi 30 septembre 2026 · Le Haillan - lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Le Haillan
Informations pratiques
Land-Art, tableau végétal Mercredi 30 septembre, 14h00 Le Haillan – lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00
Création d’une oeuvre collective végétale à la rencontre des espèces locales du lieu ou de vos jardins. Cueillette, création en groupe, reconnaissance des plantes et de leurs récits, cet atelier est un temps convivial d’’expérimentation artistique et de sensibilisation.
Le Haillan – lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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Angèle Largy
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