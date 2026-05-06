Labenne

Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts

Place de la République Labenne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Début des festivités Vendredi 19 juin 17h

Casetas, concerts gratuits, Fête de la Musique et animations.

Vendredi 19 juin , célébrons comme il se doit la Fête de la Musique à Landeus Y Tapas !

18h00 -Ouverture des Casetas

LES CONCERTS DU VENDREDI

17h15 Les enfants de l’ÉCOLE YVES ULYSSE

19h00 LAB’N MUSIC

20h00 NO COMMENT

21h30 YUMEJI

(NeoSOul R&B)

– M.A.O CORMONTREUIL

(Électro pop)

Programmation en partenariat avec Landes Musiques Amplifiées .

Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60

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English : Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts

Start of the festivities? Friday June 19th 5pm

Casetas, free concerts, Fête de la Musique and entertainment.

L’événement Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts Labenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS