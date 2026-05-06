Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts Labenne
Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts Labenne vendredi 19 juin 2026.
Labenne
Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts
Place de la République Labenne Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Début des festivités Vendredi 19 juin 17h
Casetas, concerts gratuits, Fête de la Musique et animations.
Vendredi 19 juin , célébrons comme il se doit la Fête de la Musique à Landeus Y Tapas !
18h00 -Ouverture des Casetas
LES CONCERTS DU VENDREDI
17h15 Les enfants de l’ÉCOLE YVES ULYSSE
19h00 LAB’N MUSIC
20h00 NO COMMENT
21h30 YUMEJI
(NeoSOul R&B)
– M.A.O CORMONTREUIL
(Électro pop)
Programmation en partenariat avec Landes Musiques Amplifiées .
Place de la République Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60
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English : Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts
Start of the festivities? Friday June 19th 5pm
Casetas, free concerts, Fête de la Musique and entertainment.
L’événement Landeus y Tapas _Vendredi 19 juin_Casetas & Concerts Labenne a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI LAS
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