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Landifornia Roller Party Le Tube Seignosse

vendredi 7 août 2026 · Le Tube · Seignosse

Landifornia Roller Party Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Tube
Adresse
Avenue des Arènes
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Landifornia Roller Party

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Landifornia Roller Party
Le vendredi 7 août au Tube à Seignosse.

Le sable chaud, du groove, des rollers aux pieds et la casquette vissée sur la tête…
Landifornia, c’est la Californie version Landes au Tube goûte à l’ambiance du rink inspirée de Venice Beach, entre soleil couchant, glisse, musique et cocktails les pieds dans le sable… ou sur la piste.

Aux platines
– DJ Dom Diego Roller Nation, Londres
– DJ Mr Rollin’ Wave Radio / Roulettes

Animations Roller Dance avec Helly Monster, défis, surprises et cadeaux tout au long de la soirée.

Informations pratiques
– Prix unique 8€
– Ouverture 18h30
– Fin des locations 00h30
– Fermeture de la piste 1h
– Fermeture de la salle 1h30

Location
• Patins 4 €/1re heure, puis 2 € par 30 min
• Pièce d’identité obligatoire
• Chaussettes obligatoires (en vente sur place)   .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Landifornia Roller Party

L’événement Landifornia Roller Party Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse

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