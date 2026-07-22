Landifornia Roller Party Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Landifornia Roller Party

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Landifornia Roller Party

Le vendredi 7 août au Tube à Seignosse.

Le sable chaud, du groove, des rollers aux pieds et la casquette vissée sur la tête…

Landifornia, c’est la Californie version Landes au Tube goûte à l’ambiance du rink inspirée de Venice Beach, entre soleil couchant, glisse, musique et cocktails les pieds dans le sable… ou sur la piste.

Aux platines

– DJ Dom Diego Roller Nation, Londres

– DJ Mr Rollin’ Wave Radio / Roulettes

Animations Roller Dance avec Helly Monster, défis, surprises et cadeaux tout au long de la soirée.

Informations pratiques

– Prix unique 8€

– Ouverture 18h30

– Fin des locations 00h30

– Fermeture de la piste 1h

– Fermeture de la salle 1h30

Location

• Patins 4 €/1re heure, puis 2 € par 30 min

• Pièce d’identité obligatoire

• Chaussettes obligatoires (en vente sur place) .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Landifornia Roller Party

L’événement Landifornia Roller Party Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse