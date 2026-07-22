Landifornia Roller Party Le Tube Seignosse
vendredi 7 août 2026 · Le Tube · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Landifornia Roller Party
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Landifornia Roller Party
Le vendredi 7 août au Tube à Seignosse.
Le sable chaud, du groove, des rollers aux pieds et la casquette vissée sur la tête…
Landifornia, c’est la Californie version Landes au Tube goûte à l’ambiance du rink inspirée de Venice Beach, entre soleil couchant, glisse, musique et cocktails les pieds dans le sable… ou sur la piste.
Aux platines
– DJ Dom Diego Roller Nation, Londres
– DJ Mr Rollin’ Wave Radio / Roulettes
Animations Roller Dance avec Helly Monster, défis, surprises et cadeaux tout au long de la soirée.
Informations pratiques
– Prix unique 8€
– Ouverture 18h30
– Fin des locations 00h30
– Fermeture de la piste 1h
– Fermeture de la salle 1h30
Location
• Patins 4 €/1re heure, puis 2 € par 30 min
• Pièce d’identité obligatoire
• Chaussettes obligatoires (en vente sur place) .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Landifornia Roller Party
L’événement Landifornia Roller Party Seignosse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Seignosse
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