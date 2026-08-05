Langues et écritures du monde Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis En famille, Jeune Public

Atelier animé par Thierry Fétiveau, typographeDurée : 1hEnfants à partir de 7 ans, et leurs parents Avec quelles écritures, et dans quelles langues grandit-on ? À l’occasion de la Journée européenne des langues, et en parcourant plusieurs continents, enfants et adultes partent à la découverte de nouvelles langues et d’une grande diversité d’alphabets, par le biais de l’écriture et de la calligraphie. Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr 0252108200



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