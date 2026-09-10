Langues et écritures du monde, Cosmopolis, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Cosmopolis · Nantes
Informations pratiques
Langues et écritures du monde Samedi 26 septembre, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique
Gratuit. Sur réservation auprès de Cosmopolis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Atelier animé par Thierry Fétiveau, typographe
Durée : 1h
Enfants à partir de 7 ans, et leurs parents
Avec quelles écritures, et dans quelles langues grandit-on ? À l’occasion de la Journée européenne des langues, et en parcourant plusieurs continents, enfants et adultes partent à la découverte de nouvelles langues et d’une grande diversité d’alphabets, par le biais de l’écriture et de la calligraphie.
Atelier parent/enfant proposé dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0252108200 »}, {« type »: « email », « value »: « cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]
Atelier proposé dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026
G.Kerhervé
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