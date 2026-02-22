L’ânon gourmand

Uzerche Corrèze

Début : 2026-04-08

fin : 2026-07-15

Dates: 2026-04-08, 2026-04-15, 2026-07-08, 2026-07-15, 2026-07-22, 2026-07-29, 2026-08-05, 2026-08-12, 2026-08-19, 2026-08-26

Vos enfants sont encore petits et n’ont pas encore l’âge de randonner avec les ânes, mais ils ont très envie de les approcher, et ils adorent les gâteaux ?!

Venez profiter d’un délicieux goûter préparé par mes soins et passez un agréable moment au contact des ânes !

Minimum 3 participants, maximum 10 participants.

Réservation avant le lundi précédent chaque mercredi par mail, téléphone ou via Facebook ou Instagram @lesanesvoyageurs.

En cas de météo inadaptée ou d’un nombre insuffisant de participants, Les ânes voyageurs se réservent le droit d’annuler. .

