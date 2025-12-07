Les Mardis d’Uzerche n°2 Zorro Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°2 Zorro Uzerche mardi 14 juillet 2026.
Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°2 Zorro
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Théâtre gestuel et musical Zorro par la cie Le Guichet
Entre mime, aspirateur et trompette, deux compères réinventent Zorro en héros du quotidien avec humour et poésie. Un voyage drôle et musical qui parle autant à l’enfant qu’à l’adulte… . Un spectacle tendre et décapant.
21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie-Dessus ) gratuit sans réservation durée 50 min public à partir de 5 ans.
Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
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English : Les Mardis d’Uzerche n°2 Zorro
L’événement Les Mardis d’Uzerche n°2 Zorro Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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