Lecture au jardin Uzerche
Lecture au jardin Uzerche mercredi 15 juillet 2026.
Uzerche
Lecture au jardin
Rue Gaby Furnestin Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Lectures publiques, par un ou plusieurs membres de l’association, d’extraits d’œuvres littéraires sur un thème différent à chaque lecture.
18h30 gratuit sans réservation. .
Rue Gaby Furnestin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 31 10 oliviergrare@outlook.com
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English :
L’événement Lecture au jardin Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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