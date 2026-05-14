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Lecture au jardin Uzerche

Lecture au jardin Uzerche

Lecture au jardin Uzerche mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Rue Gaby Furnestin

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Uzerche

Lecture au jardin

Rue Gaby Furnestin Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Lectures publiques, par un ou plusieurs membres de l’association, d’extraits d’œuvres littéraires sur un thème différent à chaque lecture.
18h30 gratuit sans réservation.   .

Rue Gaby Furnestin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 31 10  oliviergrare@outlook.com

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English :

L’événement Lecture au jardin Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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