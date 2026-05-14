Uzerche

Lecture au jardin

Rue Gaby Furnestin Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Lectures publiques, par un ou plusieurs membres de l’association, d’extraits d’œuvres littéraires sur un thème différent à chaque lecture.

18h30 gratuit sans réservation. .

Rue Gaby Furnestin Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 31 10 oliviergrare@outlook.com

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English :

L’événement Lecture au jardin Uzerche a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze