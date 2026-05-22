Muel

L’Antre de l’Elephant

3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Nouveauté à l’Antre de l’éléphant !

Tous les vendredis, samedis et dimanches durant l’été, l’Antre vous ouvrira ses portes de 14h à 19h, afin d’y découvrir le lieu et ses œuvres.

Chaque visite est unique, vous pouvez la vivre plusieurs fois grâce à une carte que vous piocherez dans un chapeau et qui donnera la direction d’une œuvre ou d’un univers à découvrir.

Entrée libre. .

3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

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English :

L’événement L’Antre de l’Elephant Muel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN