L’Apéro Concert Smoking Good Place Montesquieu, La Brède La Brède
jeudi 10 septembre 2026 · Place Montesquieu, La Brède · La Brède
Informations pratiques
La Brède
L’Apéro Concert Smoking Good
Place Montesquieu, La Brède Place Montesquieu La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
RDV jeudi 10 septembre à partir de 18h30 pour un nouvel Apéro Concert Smoking Good.
Au programme le trio Grooving Good et ses reprises entrainantes, nos planches de produits fumés maison (Terre et Mer), les vins de Perrine du Château Lassalle et les bières de la brasserie La Gironde.
Entrée libre. Menu disponible sur place.
Ambiance joyeuse et décontractée garantie.
Réservations recommandées
À jeudi ! .
Place Montesquieu, La Brède Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 30 64 28 smokinggoodbordeaux@gmail.com
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English : L’Apéro Concert Smoking Good
L’événement L’Apéro Concert Smoking Good La Brède a été mis à jour le 2026-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme
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