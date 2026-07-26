LaPetiteHeurede… ETIENNE MBAPPÉ Le Baiser Salé Paris

Informations pratiques

Seul à la guitare acoustique et au chant, parfois accompagné d’un(e) ou deux invités instrumentistes ou voix complices, Etienne Mbappé vous invite à passer une Petite Heure avec lui…

Des chansons nouvelles, d’autres revisitées, et surtout quelques grands standards de son Cameroun natal, réinventés avec audace, virtuosité et surprise, acccompagné par Valérie Belinga, chanteuse camerounaise dont l’univers artistique mèle jazz, gospel et musiques africaines et Phil Desbois à la guitare et à la mandoline, fidèle compagnon de route d’Etienne, reconnu pour son jeu libre et ses improvisations sensibles.

Parce qu’un excellent concert peut aussi être à prix doux, simple et ouvert à toutes les curiosités musicales, La Petite Heure… propose une programmation de qualité, entre découvertes et artistes confirmés, pensé pour tous les publics, à un prix abordable et une heure idéale …

Seul à la guitare acoustique et au chant, parfois accompagné d’un(e) ou deux invités instrumentistes ou voix complices, Etienne Mbappé vous invite à passer une Petite Heure avec lui…

Le jeudi 03 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 15 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 13 EUR

Tarif Web : 20 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-03T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T19:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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