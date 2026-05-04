3 nights with Jeremy Hinnekens, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
3 nights with Jeremy Hinnekens, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 18 août 2026.
Entre compositions et standards, leur musique envoûte les spectateurs grâce à un placement rythmique bouillonnant et un lyrisme éclatant.
Clément Daldosso : contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud : batterie
Jeremy Hinnekens : piano
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Standards, compositions — Conduits par Jeremy Hinnekens, ces trois musiciens se réunissent dans un trio où originalité et tradition dialoguent librement.
Le mercredi 19 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 19 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le mardi 18 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 18 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le lundi 17 août 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 17 août 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-18T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-17T19:30:00+02:00_2026-08-17T20:30:00+02:00;2026-08-17T21:30:00+02:00_2026-08-17T22:30:00+02:00;2026-08-18T19:30:00+02:00_2026-08-18T20:30:00+02:00;2026-08-18T21:30:00+02:00_2026-08-18T22:30:00+02:00;2026-08-19T19:30:00+02:00_2026-08-19T20:30:00+02:00;2026-08-19T21:30:00+02:00_2026-08-19T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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