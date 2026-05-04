3 nights with Jeremy Hinnekens, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Entre compositions et standards, leur musique envoûte les spectateurs grâce à un placement rythmique bouillonnant et un lyrisme éclatant.

Clément Daldosso : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Jeremy Hinnekens : piano

—

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions — Conduits par Jeremy Hinnekens, ces trois musiciens se réunissent dans un trio où originalité et tradition dialoguent librement.

Le mercredi 19 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 19 août 2026

de 19h30 à 20h30

Le mardi 18 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 18 août 2026

de 19h30 à 20h30

Le lundi 17 août 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 17 août 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-18T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-17T19:30:00+02:00_2026-08-17T20:30:00+02:00;2026-08-17T21:30:00+02:00_2026-08-17T22:30:00+02:00;2026-08-18T19:30:00+02:00_2026-08-18T20:30:00+02:00;2026-08-18T21:30:00+02:00_2026-08-18T22:30:00+02:00;2026-08-19T19:30:00+02:00_2026-08-19T20:30:00+02:00;2026-08-19T21:30:00+02:00_2026-08-19T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

