L’appel du jeu Saumur samedi 21 mars 2026.
6 rue Sévigné Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Venez jouer en famille le temps d’un après-midi !
Au programme
– Des défis interactifs avec Badam Event. Les enfants doivent retrouver un maximum de balises grâce à un capteur fixé à leur doigt. A la fois ludique, sportive et pédagogique, c’est une activité qui séduit car les enfants de 3 à … ans peuvent jouer ensemble. C’est le jeu qui adapte sa difficulté à l’enfant. Pour en savoir plus, voici une petite vidéo explicative !
https://drive.google.com/file/d/1ZUAtKw_HtlmMNDZMawd3WzVdSlevU9_n/view
– La société OIKA OIKA est présente pour présenter des jeux de société, des commandes sont possibles si vous le souhaitez.
– Un concours de puzzle a lieu à 14h45. Par équipe de 2, les enfants ont 1h pour finir un puzzle de 100 pièces, les plus rapides par tranche d’âge sont récompensés.
– Des jeux de société XXL et un coloriage géant
– Des jeux en bois
– Des gourmandises !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 21 mars 2026 de 14h à 18h. .
6 rue Sévigné Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire apeldenantilly@gmail.com
English :
Come and play with the whole family for an afternoon!
