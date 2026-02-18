L’appel du jeu

6 rue Sévigné Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez jouer en famille le temps d’un après-midi !

Au programme

– Des défis interactifs avec Badam Event. Les enfants doivent retrouver un maximum de balises grâce à un capteur fixé à leur doigt. A la fois ludique, sportive et pédagogique, c’est une activité qui séduit car les enfants de 3 à … ans peuvent jouer ensemble. C’est le jeu qui adapte sa difficulté à l’enfant. Pour en savoir plus, voici une petite vidéo explicative !

https://drive.google.com/file/d/1ZUAtKw_HtlmMNDZMawd3WzVdSlevU9_n/view

– La société OIKA OIKA est présente pour présenter des jeux de société, des commandes sont possibles si vous le souhaitez.

– Un concours de puzzle a lieu à 14h45. Par équipe de 2, les enfants ont 1h pour finir un puzzle de 100 pièces, les plus rapides par tranche d’âge sont récompensés.

– Des jeux de société XXL et un coloriage géant

– Des jeux en bois

– Des gourmandises !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 21 mars 2026 de 14h à 18h. .

6 rue Sévigné Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire apeldenantilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play with the whole family for an afternoon!

L’événement L’appel du jeu Saumur a été mis à jour le 2026-02-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME