Larchant : découverte de l’Église Saint Mathurin au 13 siècle avec support numérique, Église Saint-Mathurin, Larchant

Informations pratiques

Larchant : découverte de l’Église Saint Mathurin au 13 siècle avec support numérique Samedi 19 septembre, 11h15 Église Saint-Mathurin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Grâce à votre portable et au masque que nous vous prêterons, Venez découvrir l’église Saint Mathurin telle qu’elle pouvait être au 13° siècle, avec ses murs peints.

Église Saint-Mathurin Place du Pilori, 77760 Larchant, France Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 0164281617 https://www.larchant.com Cette église de style gothique, dédiée au célèbre Saint Mathurin, guérisseur des fous, a été construite par les bâtisseurs du chapitre de Notre-Dame-de-Paris.

Commencé vers 1176, cet ensemble fut achevé dans le premier quart du XIIIe siècle.

L’église était une étape importante sur le chemin du pèlerinage jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Encore aujourd’hui, on célèbre le Saint Mathurin lors du pèlerinage organisé chaque année durant la Pentecôte.

Grâce à votre portable et au masque que nous vous prêterons, Venez découvrir l église Saint Mathurin telle qu’elle pouvait être au 13° siècle, avec ses murs peints.

©OTPN