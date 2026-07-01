Visite au Marais, Marais de Larchant, Larchant

Informations pratiques

Visite au Marais 19 et 20 septembre Marais de Larchant Seine-et-Marne

Limité à 15 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le marais et son histoire unique. Entre paysages préservés, faune et flore remarquables, cette visite vous invite à explorer un site naturel.

Marais de Larchant Chemin de Larchant à Villiers-sous-Grez 77160 Larchant Larchant 77760 Seine-et-Marne Île-de-France 06 30 39 67 92 http://maraisdelarchant.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maraisdelarchant.fr »}]

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