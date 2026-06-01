L’archéologie du bâti d’une capsule du 13e siècle, Château médiéval de Thol, Neuville-sur-Ain

L’archéologie du bâti d’une capsule du 13e siècle 13 et 14 juin Château médiéval de Thol Ain

Visite libre de l’extérieur / Visites guidées : 10 euros (tarif plein) 6 euros (tarif réduit) gratuit pour les moins de 7 ans, 30 euros (tarif famille, parents et enfants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Venez découvrir les derniers résultats des recherches archéologiques au château médiéval de Thol.

Château médiéval de Thol 499 montée du Bry, 01160 Neuville-sur-Ain Neuville-sur-Ain 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir les derniers résultats des recherches archéologiques au château médiéval de Thol. archéologie Moyen Âge

© Château médiéval de Thol