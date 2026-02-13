L’architecte bordelais Pierre Mathieu, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

L’architecte bordelais Pierre Mathieu Mardi 17 mars, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T16:00:00+01:00 – 2026-03-17T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T16:00:00+01:00 – 2026-03-17T17:30:00+01:00

Conférence avec Franck Delorme, architecte, attaché de conservation à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Pour les plus curieux ou les férus d’architecture, cette conférence est précédée d’une visite commentée, ce jour, à 15 h, du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial récemment ouvert, au musée d’Aquitaine.

Visite : 5 €

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une conférence proposée par la Société Archéologique de Bordeaux musée d’Aquitaine conférence

Photo F. Deval, mairie de Bordeaux