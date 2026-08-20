L’architecture tropicale et son pouvoir, Fort Delgrès, Basse-Terre

Informations pratiques

L’architecture tropicale et son pouvoir Samedi 19 septembre, 18h00 Fort Delgrès Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T03:00:00+02:00

Cette exposition est une des actions 2026, de la maison de l’architecture de la Guadeloupe (MAG), soutenue par la DAC Guadeloupe au titre de la promotion de l’Architecture. Venez la découvrir dans le cadre du vernissage. L’exposition sera ensuite visible jusqu’aux Journées nationales de l’artchitecture, le 18 octobre 2026.

Fort Delgrès Rue Charles Houel, 97100 Basse-Terre, France Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 590590813748 https://fr.guadeloupe-tourisme.com/538/fort-delgres-basseterre Le fort Louis Delgrès marque l’entrée de la ville du haut de ses remparts. D’abord maison fortifiée du gouverneur Charles Houël en 1650, le fort fut agrandi au cours des XVIIIe et XIXe siècles. En 1802, il fut le théâtre des combats qui opposèrent les troupes du Général Antoine Richepance (envoyé par Bonaparte afin de rétablir l’esclavage aboli en 1794) à la résistance des hommes du Commandant Louis Delgrès. Monument historique classé en 1977, le site est ouvert au public toute l’année et propose des visites guidées, des expositions ainsi que diverses manifestations culturelles.

Vernissage d’exposition