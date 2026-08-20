Insolite & Savoureux : Le fromage de coco s’invite à la Foire de Gourbeyre !, rue malian, Basse-Terre
vendredi 18 septembre 2026 · rue malian · Basse-Terre
Informations pratiques
Insolite & Savoureux : Le fromage de coco s’invite à la Foire de Gourbeyre ! 18 et 19 septembre rue malian Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir cette spécialité originale issue de la transformation du coco. Entre authenticité et innovation culinaire, laissez-vous surprendre par l’onctuosité et le savoir-faire local qui entourent cette création végétale unique. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer sur la foire !
rue malian 97100 BASSE-TERRE Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.97.87.76 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.978.776 »}] Quand le savoir-faire local sublime le coco sous toutes ses formes ! Venez déguster le fromage de coco, une alternative végétale gourmande et originale.
Zoom sur le Fromage de Coco
©public
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