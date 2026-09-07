JAM TANBOU Célia WA, Maison Coquille, Basse-Terre

Informations pratiques

JAM TANBOU Célia WA Vendredi 18 septembre, 20h00 Maison Coquille Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T02:00:00+02:00 – 2026-09-19T05:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T02:00:00+02:00 – 2026-09-19T05:00:00+02:00

La Jam Tanbou n’est ni un léwòz, ni une jam session au sens jazzistique du terme. Ou ele n’est pas que cela. Elle peut-être tantôt cela , tantôt autre chose au gré des influences du Mètdjanm qui sera aux commandes de l’événement.

ᴅᴇꜱ ᴛᴀᴍʙᴏᴜʀꜱ ᴅᴀɴꜱ ʟᴀ ɴᴜɪᴛ

ᴅᴇꜱ ᴠᴏɪx ʟᴀ ᴄʟᴀᴍᴇᴜʀ ᴇᴛ

ʟᴀ ᴄʜᴀʟᴇᴜʀ ᴅᴇꜱ ɪɴꜱᴛʀᴜᴍᴇɴᴛꜱ

ᴅᴇꜱ ʟᴀɴɢᴀɢᴇꜱ

ɴᴏᴛʀᴇ ʟᴀɴɢᴀɢᴇ ᴀᴜ ᴄᴏᴇᴜʀ ᴅᴇꜱ ʟᴀᴡÒɴɴ

ʏᴏ ᴋᴀ ᴍᴀɴᴅÉ, ɴᴏᴜ ᴋᴀ ʀÉᴘᴏɴɴ !

ʀÉᴘᴏɴᴅÈ ! ʀÉᴘᴏɴᴅÈᴢ !

ᴢᴏᴛ ᴘÉ ᴠɪɴɴ ᴊᴡÉ, ᴋᴏᴜᴛÉ, ʟʏᴀɴɴÉ !

ᴢÒᴛ ᴘÉ ᴠɪɴɴ ᴅÉᴋʟᴀᴍÉ !

ʙᴏᴋᴀɴᴛÉ!

ɪ ᴏᴜᴠÈ !

Ce soir là, Volan ké an lari-la! Zòt pé vinn a wuitè, open pita. Tanbou ké jwé tout lannuit-la!

Maison Coquille 4, rue du Nègre-sans-peur, 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590590025199 La maison Coquille ou maison Turlet est un immeuble situé au no 4 rue du Nègre-Sans-Peur à Basse-Terre dans le département de la Guadeloupe en France. Construite à la fin du XVIIIe siècle, elle constitue l’un des plus anciens bâtiments de la ville et de l’archipel. Elle a été inscrite aux monuments historiques en 1987 et classée en 1990.

La maison Coquille semble avoir été construite avant 1788, sur un terrain acquis en 1771 par Robert Coquille, procureur général du conseil souverain de la Guadeloupe. Elle a été construite en plusieurs étapes dès avant 1788 jusqu’en 1873. En 1794, la maison se composait d’un bâtiment principal relativement modeste et de bâtiments annexes dont des appentis servant de magasins ou de logements pour les esclaves domestiques[3].

Le 13 septembre 1990, la maison Coquille est classée au titre des monuments historiques après son inscription de 1987. Elle a fait l’objet d’une restauration en 2002 puis 2005-2006

La Jam Tanbou n’est ni un léwòz, ni une jam session au sens jazzistique du terme. Ou ele n’est pas que cela. Elle peut-être tantôt cela , tantôt autre chose au gré des influences du Mètdjanm qui sera…

©stephaniemelyonreinette