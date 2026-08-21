L’habitation Belle-allée à Saint-François : Histoire et archéologie d’une habitation sucrerie de la fin du XVIIe au XIXe siècle., Fort Delgrès, Basse-Terre

Informations pratiques

L’habitation Belle-allée à Saint-François : Histoire et archéologie d’une habitation sucrerie de la fin du XVIIe au XIXe siècle. Vendredi 18 septembre, 18h30 Fort Delgrès Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:30:00+02:00 – 2026-09-19T03:00:00+02:00

Un vendredi par mois, le Fort Louis Delgrès vous propose, en partenariat avec l’INRAP, une série de rencontres qui ont pour but de partager les connaissances et faire connaître les travaux des chercheurs en archéologie de la période coloniale en Guadeloupe et dans la Caraïbe.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, c’est Alexandre Coulaud, archéologue à l’Inrap, qui vous fera part des résultats du diagnostic archéologique préalable à un projet d’aménagement au lieu-dit Belle-Allée, au nord-ouest du bourg de Saint-François. Ce dernier ayant eu lieu en 2017, a permis la (re)découverte d’une vaste habitation sucrerie. Depuis 2022, et après prescription de la Direction des Affaires Culturelles de la Guadeloupe, l’aménagement de l’emprise a donc conduit à la fouille de plusieurs secteurs de cette habitation. Cette communication vous convie à venir découvrir les premiers résultats archéologiques sur le quartier résidentiel et le quartier servile de ce site inédit.

Fort Delgrès Rue Charles Houel, 97100 Basse-Terre, France Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 590590813748 https://fr.guadeloupe-tourisme.com/538/fort-delgres-basseterre Le fort Louis Delgrès marque l’entrée de la ville du haut de ses remparts. D’abord maison fortifiée du gouverneur Charles Houël en 1650, le fort fut agrandi au cours des XVIIIe et XIXe siècles. En 1802, il fut le théâtre des combats qui opposèrent les troupes du Général Antoine Richepance (envoyé par Bonaparte afin de rétablir l’esclavage aboli en 1794) à la résistance des hommes du Commandant Louis Delgrès. Monument historique classé en 1977, le site est ouvert au public toute l’année et propose des visites guidées, des expositions ainsi que diverses manifestations culturelles.

Cycle de conférence au Fort Delgrès

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