Visite guidée du groupe Cathédrale, Evêché et Trésor de Guadeloupe, Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, Basse-Terre

Informations pratiques

Visite guidée du groupe Cathédrale, Evêché et Trésor de Guadeloupe 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe Guadeloupe

Limité à 25 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du groupe Cathédrale. L’ancienne église Saint-François, devenue la Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe lors de la création du diocèse en 1850. La visite se poursuit au sein de l’évêché, ancien palais épiscopal et siège du diocèse de Guadeloupe depuis sa construction en 1856, et par la découverte du Trésor de Guadeloupe, espace muséal inauguré en 2019, abritant des collections de textiles et d’orfèvrerie liturgiques de propriétés multiples (diocèse, Etat, collectivités).

Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe Rue Saint François, 97100 Basse-Terre, France Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 590590813669 [{« type »: « email », « value »: « archives@catholique-guadeloupe.org »}, {« type »: « email », « value »: « yolande.vragar.ext@culture.gouv.fr »}] La première chapelle fut érigée en 1673 par les frères capucins. En 1713, elle devient église paroissiale. En 1730, elle est reconstruite. En 1749, le plan de l’ingénieur Buy figure un bâtiment carré à proximité, première trace d’un clocher. Désaffectée pendant la Révolution, l’église est rendue au culte en 1802. Après les destructions dues au cyclone de 1825, de nombreuses reconstructions ont lieu dans les années 1830. Le clocher a été construit en 1837, puis agrandi entre 1875 et 1889. Il est construit sur une base octogone sur laquelle repose un fût carré. Au premier niveau se trouve un oculus, sans doute trace d’une horloge aujourd’hui disparue. Au troisième niveau, les cloches sont dans un campanile surmonté d’une flèche dans la toiture en écailles de tôle peinte.

Visite commentée du groupe Cathédrale. L’ancienne église Saint-François, devenue la Cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe lors de la création du diocèse en 1850. La visite se poursuit au sein de ancien…

©Archives diocésaines Guadeloupe