L’ARSENAL, L’ARSENAL, Basse-Terre

Informations pratiques

L’ARSENAL 19 et 20 septembre L’ARSENAL Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ARSENAL a été bâti sur le site de l’enclos des Jésuites, il a été construit à partir de 1764 afin de loger les soldats nouvellement débarqués.

Le lieu abrite aujourd’hui des logements privés mais a conservé ses murs d’enceinte et de soutènement, le portail, l’escalier double du jardin et le système de canalisation d’eau.

L’ARSENAL 7 rue Rémy Nainsouta 97100 Basse-TERRE Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590.690 41 45 29 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.58.86.07 »}] L’ARSENAL a été bâti sur le site de l’enclos des Jésuites, construit à partir de 1764 afin de loger les soldats nouvellement débarqués

L’ARSENAL a été bâti sur le site de l’enclos des Jésuites, construit à partir de 1764 afin de loger les soldats nouvellement débarqués

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