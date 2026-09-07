Le patrimoine photographique du palais de justice de Basse-Terre, palais de justice de Basse-Terre, Basse-Terre
vendredi 18 septembre 2026 · palais de justice de Basse-Terre · Basse-Terre
Informations pratiques
Le patrimoine photographique du palais de justice de Basse-Terre Vendredi 18 septembre, 09h00 palais de justice de Basse-Terre Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00
Matinée dédiée aux scolaires
- Visite guidée de l’exposition photographique
- Atelier scolaire : photographie du patrimoine avec un photographe/réalisateur professionnel
- Projection d’un documentaire sur le patrimoine judiciaire et architectural (Ali Tur)
Après-midi dédiée au public
- Le rôle de la cour d’appel dans l’histoire judiciaire de la Guadeloupe
- Présentation du bâtiment « Palais de justice de Basse-Terre »
- Intervention sur la politique immobilière judiciaire et la conservation des bâtiments historiques
- Conférence sur la photographie judiciaire
palais de justice de Basse-Terre 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 0590 80 63 36 https://www.cours-appel.justice.fr/basse-terre/la-cour-dappel-de-basse-terre La cour d’appel est une juridiction de l’ordre judiciaire du second degré qui réexamine des affaires précédemment soumises à un tribunal en matière civile, commerciale, sociale ou pénale, et ce lorsque le jugement ne satisfait pas une ou plusieurs parties au procès.
La cour d’appel est par ailleurs un ressort qui compte deux tribunaux judiciaires qui correspondent à deux arrondissements judiciaires :
le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Matinée dédiée aux scolaires
©cour d’appel de Basse-Terre
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