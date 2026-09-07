Le patrimoine photographique du palais de justice de Basse-Terre, palais de justice de Basse-Terre, Basse-Terre

Informations pratiques

Le patrimoine photographique du palais de justice de Basse-Terre Vendredi 18 septembre, 09h00 palais de justice de Basse-Terre Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00

Matinée dédiée aux scolaires

Visite guidée de l’exposition photographique

Atelier scolaire : photographie du patrimoine avec un photographe/réalisateur professionnel

Projection d’un documentaire sur le patrimoine judiciaire et architectural (Ali Tur)

Après-midi dédiée au public

Le rôle de la cour d’appel dans l’histoire judiciaire de la Guadeloupe

Présentation du bâtiment « Palais de justice de Basse-Terre »

Intervention sur la politique immobilière judiciaire et la conservation des bâtiments historiques

Conférence sur la photographie judiciaire

palais de justice de Basse-Terre 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 0590 80 63 36 https://www.cours-appel.justice.fr/basse-terre/la-cour-dappel-de-basse-terre La cour d’appel est une juridiction de l’ordre judiciaire du second degré qui réexamine des affaires précédemment soumises à un tribunal en matière civile, commerciale, sociale ou pénale, et ce lorsque le jugement ne satisfait pas une ou plusieurs parties au procès.

La cour d’appel est par ailleurs un ressort qui compte deux tribunaux judiciaires qui correspondent à deux arrondissements judiciaires :

le tribunal judiciaire de Basse-Terre,

le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Matinée dédiée aux scolaires

©cour d’appel de Basse-Terre