MI NOU ! DOUVAN PÓT MALAKA (Kolèktif Malaka), Maison du Patrimoine, Basse-Terre

Informations pratiques

MI NOU ! DOUVAN PÓT MALAKA (Kolèktif Malaka) Vendredi 18 septembre, 09h00 Maison du Patrimoine Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Avant l’ère du selfie et des profils sur nos réseaux sociaux, avant l’ère des smartphones et des outils numériques qui alimentent notre boulimie d’images, éphèmères et jetables.

Pour ce Bicentenaire de la Photographie et les Journées Européennes du Patrimoine qui nous invitent à réhabiliter, à raviver, nous célébrons l’aregentique et des visages immortalisés par l’appareil de Bruno, devant la porte du Malaka, ce magasin qui tenait la place d’un épicentre des jeunesses basse-terriennes. Il se rappelle à nos souvenirs à travers une exposition de clichés collés à l’artisanale d’hier.

Venez redécouvrir vos visages, leurs visages, et discuter du bon temps d’antan.

Une proposition du KOLÈKTIF MALAKA

VERNISSAGE

Jeudi 17 septembre 2026

19h00

Maison du Patrimoine

Maison du Patrimoine 24, rue Baudot, 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe +590590808870 Cette maison a été construite entre 1807 et 1815 par Jean-Jacques Bouvier, négociant à Basse-Terre et propriétaire de l’habitation-sucrerie Bouvier à Baillif. Quand Bouvier achète le terrain, (environ 13, 50 m de large sur 33, 50 m) en 1807, les bâtiments sont en très mauvais état notamment la maison principale en bois et en rez-de-chaussée. La maison actuelle a probablement été construite vers 1810. Lorsque J-J Bouvier revend la propriété en 1815 de nouveaux bâtiments ont été construits : une maison en maçonnerie avec la façade postérieure en charpente et murs entre poteaux. Le rez-de-chaussée est divisé en deux appartements et un corridor avec une galerie. A l’étage, se trouvent deux chambres, un cabinet et la galerie. Dans la cour, le long du côté sud, s’élève un appentis en bois, abritant plusieurs chambres, une cuisine et une écurie. Au cour de la seconde moitié du 19e, une galerie ouverte a été ajoutée afin d’agrandir la maison. Une seconde aile, en rez-de-chaussée et en charpente, a été aussi ajoutée. Cette maison acquise par la mairie de Basse-Terre a été rénovée de manière un peu brutale en 2001 afin d’abriter la maison du Patrimoine de la ville. Les dépendances dans la cour ont été reconstruites.

Avant l’ère du selfie et des profils sur nos réseaux sociaux, avant l’ère des smartphones et des outils numériques qui alimentent notre boulimie d’images, éphèmères et jetables.

©brunoatallah