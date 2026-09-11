L’Armitière Rencontres artistiques Rouen
vendredi 25 septembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
L’Armitière Rencontres artistiques
L’Armitière, 66 Rue Jeanne d’Arc Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Les liens étroits entre Claude Monet et les écrivains de son époque, de Victor Hugo à Octave Mirbeau, inspirent un dialogue entre artistes et auteurs d’aujourd’hui pour clôturer le festival.
À l’occasion du week-end de clôture de Normandie Impressionniste (25–27 septembre 2026), la librairie L’Armitière accueille un cycle de rencontres consacré au jardin, à la botanique et aux imaginaires du vivant, en écho au centenaire de la disparition de Monet.
Fidèle à sa vocation de lieu de transmission et de partage, elle propose une programmation mêlant littérature, arts et enjeux contemporains à travers rencontres, lectures et débats.
Liste des intervenants communiquée ultérieurement. .
L’Armitière, 66 Rue Jeanne d’Arc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 70 57 42
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English : L’Armitière Rencontres artistiques
L’événement L’Armitière Rencontres artistiques Rouen a été mis à jour le 2026-08-07 par Seine-Maritime Attractivité
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