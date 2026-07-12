L’arrivée des Rois mages Ungersheim
dimanche 3 janvier 2027 · Ungersheim
Informations pratiques
Ungersheim
L’arrivée des Rois mages
Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-03 10:00:00
fin : 2027-01-03 18:00:00
Date(s) :
2027-01-03
Fêtez l’Épiphanie le 4 janvier 2026 à l’Écomusée d’Alsace et participez au cortège des petits rois qui vont chanter de maison en maison. Puis à la nuit tombée, rencontrez les Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, venus découvrir l’enfant Jésus et lui offrir des présents.
Participez au cortège des Rois mages qui vont chanter de maison en maison !
Fêtez l’Épiphanie le 3 janvier 2027 à l’Écomusée d’Alsace et participez au cortège des petits rois qui vont chanter de maison en maison. Puis à la nuit tombée, rencontrez les Rois mages, Balthazar, Melchior et Gaspard, venus découvrir l’enfant Jésus et lui offrir des présents. .
Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace
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English :
Celebrate Epiphany on January 4, 2026 at the Écomusée d’Alsace and join the procession of little kings as they sing from house to house. Then, at nightfall, meet the Three Wise Men, Balthazar, Melchior and Gaspard, who have come to discover baby Jesus and offer him gifts.
L’événement L’arrivée des Rois mages Ungersheim a été mis à jour le 2026-03-11 par Ecomusee alsace
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