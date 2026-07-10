Informations pratiques

Ungersheim

Folk’Estival

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

À l’approche de la célèbre fête d’Halloween et de la période de Toussaint, l’Écomusée d’Alsace vous invite à plonger dans un univers où les contes et les légendes rythment la vie des villageois. Dans cette ambiance mystérieuse, les conteurs se feront un plaisir de vous partager des histoires traditionnelles, où se mêlent superstitions et croyances populaires !

Un festival de musique folk au cœur du village

Le 23 août, l’Écomusée d’Alsace se transforme en un véritable festival de musique ! À cette occasion, plus d’une vingtaine de groupes joueront dans les rues et sur les places du village pour vous faire découvrir les musiques folks et traditionnelles d’Alsace, de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs… Une immersion originale et enchanteresse en plein cœur du musée préféré des Alsaciens ! .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

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English :

With Halloween and All Saints’ Day just around the corner, the Écomusée d’Alsace invites you to plunge into a world where tales and legends punctuate village life. In this mysterious atmosphere, the storytellers will be delighted to share their traditional tales of superstition and popular belief!

L’événement Folk’Estival Ungersheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Ecomusee alsace