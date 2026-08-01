Nocturne La nuit des secrets au Parc du Petit Prince Ungersheim
samedi 22 août 2026 · Ungersheim
Informations pratiques
Ungersheim
Nocturne La nuit des secrets au Parc du Petit Prince
Rue de l’Espoir Ungersheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Parc du Petit Prince vous invite à vivre une grande nocturne placée sous le signe du mystère et de l’aventure.
Dès 18h, partez à la rencontre des personnages du Petit Prince dans le cadre d’une enquête immersive au cœur du parc. Récoltez les indices, interrogez les témoins et faites appel à votre sens de l’observation pour tenter de résoudre une mystérieuse énigme. Il vous faudra faire preuve de courage mais aussi de logique et d’observation pour mener à bien votre mission !
En famille ou entre amis, laissez-vous entraîner dans une aventure originale et pleine de secrets, avant de profiter des attractions ouvertes jusqu’à 22h45. La soirée se clôturera par un grand feu d’artifice. .
Rue de l’Espoir Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 43 00 contact@parcdupetitprince.com
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English :
L’événement Nocturne La nuit des secrets au Parc du Petit Prince Ungersheim a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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