L’art au coin de la rue, L’esKale, Lanester

Informations pratiques

L’art au coin de la rue 19 et 20 septembre L’esKale Morbihan

Smartphone, crayon / Le parcours est libre, pour débusquer plus aisément les œuvres, un plan est mis à disposition à l’Hôtel de ville, à la médiathèque, au Cyberlan et en ligne sur le site de lanester.bzh.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les archives municipales vous proposent un parcours patrimonial à la découverte des oeuvres visibles dans l’espace public de Lanester.

75 ans du 1% artistique

La loi du 18 mai 1951 associe la construction d’un bâtiment public à l’obligation de consacrer 1% du budget des travaux à la commande ou à l’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant.

Lanester applique la loi pour la première fois en 1958 pour la construction du groupe scolaire Paul-Langevin. Depuis, la municipalité poursuit l’enrichissement de notre cadre de vie par l’installation d’autres créations sur le domaine public.

Ces oeuvres font partie de notre paysage quotidien, discrètes, elles constituent un patrimoine à part entière : un dialogue entre architecture, territoire et création. A proximité de chaque oeuvre un QRcode vous dévoilera des informations sur l’oeuvre, l’artiste, le lieu.

Les points d’intérêts sont les écoles primaires Paul-Langevin, Joliot-Curie et Henri-Barbusse, le square de l’avenue Colonel Fabien, le monument aux morts, la médiathèque (aux heures d’ouverture habituelles), les parvis de L’esKale et de Quai 9.

Ludique : vos observations et vos nouvelles connaissances vous permettront de résoudre une énigme.

L’esKale 1 rue Louis Pergaud 56600 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne https://www.lanester.bzh/a-tout-age/maisons-de-quartier/ https://www.lanester.bzh/a-tout-age/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine/ Maison de quartier

Les archives municipales vous proposent un parcours patrimonial à la découverte des oeuvres visibles dans l’espace public de Lanester.

© L. Le Guen