L’art dans la Nature, SculpTour 2026 Rouffilhac

Rouffilhac

L’art dans la Nature, SculpTour 2026

Place de l’Église Rouffilhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-25

Le SculpTour à Rouffilhac vous invite à un voyage artistique qui allie de manière unique la nature, l'art, le mouvement et la perception.

Située au cœur d'une nature magnifique, dans les champs et les prés, au bord de l'eau et en bordure de chemins, cette impressionnante galerie en plein air vous présente près de 25 œuvres sculptures, objets et installations en béton, fer, bois, céramique et pierre réalisés par 15 artistes de la région.

Les deux titres de l'exposition Elan vital poésie du mouvement et la Perception du changement font référence à l'œuvre majeure du philosophe français Henri Bergson et seront complétées par le nouveau thème Les facettes et les visages en mouvement de notre région.

Le SculpTour à Rouffilhac vous invite à un voyage artistique qui allie de manière unique la nature, l'art, le mouvement et la perception.

Située au cœur d'une nature magnifique, dans les champs et les prés, au bord de l'eau et en bordure de chemins, cette impressionnante galerie en plein air vous présente près de 25 œuvres sculptures, objets et installations en béton, fer, bois, céramique et pierre réalisés par 15 artistes de la région.

Les deux titres de l'exposition Elan vital poésie du mouvement et la Perception du changement font référence à l'œuvre majeure du philosophe français Henri Bergson et seront complétées par le nouveau thème Les facettes et les visages en mouvement de notre région.

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Place de l’Église Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10 I.demange852@laposte.net

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English :

The SculpTour in Rouffilhac invites you on an artistic journey that uniquely combines nature, art, movement and perception.

Located in the heart of magnificent nature, in fields and meadows, by water and along paths, this impressive open-air gallery presents nearly 25 ?works: sculptures, objects and installations in concrete, iron, wood, ceramics and stone by 15 local artists.

The two exhibition titles Elan vital poetry of movement and the Perception of change refer to the major work of French philosopher Henri Bergson and will be complemented by the new theme The moving facets and faces of our region.

L’événement L’art dans la Nature, SculpTour 2026 Rouffilhac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Gourdon