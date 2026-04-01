L’art dans la Nature, SculpTour vernissage Rouffilhac
L’art dans la Nature, SculpTour vernissage Rouffilhac samedi 25 avril 2026.
Rouffilhac
L’art dans la Nature, SculpTour vernissage
Place de l’Église Rouffilhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Entrez dans un dialogue entre l'art et la nature, découvrez des relations jusqu’à là cachées
Entrez dans un dialogue entre l'art et la nature, découvrez des relations jusqu’à là cachées. Car le changement et le mouvement font partie du SculpTour. Comme le cours des saisons, le mouvement change l'emplacement , la perspective, la sensation corporelle et finalement l'esprit. Bienvenue au SculpTour de Rouffilhac 2026!
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Place de l’Église Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10 I.demange852@laposte.net
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English :
Enter into a dialogue between art and nature, and discover hitherto hidden relationships
L’événement L’art dans la Nature, SculpTour vernissage Rouffilhac a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Gourdon
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