L’art dans le camp de Natzweiler-Struthof, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté, Natzwiller

L’art dans le camp de Natzweiler-Struthof Samedi 23 mai, 17h00 Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté Bas-Rhin

Départ au portail du camp, participation selon places disponibles (pas de réservation préalable). À 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 et 19h00 (durée 1h30)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire du camp de Natzweiler à travers une visite guidée dédiée à la production artistique, véritable fil conducteur pour appréhender l’expérience des internés. Des œuvres réalisées clandestinement par les déportés du camp de concentration aux créations issues du camp d’internement et du centre pénitentiaire, jusqu’aux réalisations produites après leur libération, ce parcours révèle une diversité d’expressions profondément marquées par le contexte de leur création. Dessins, peintures ou objets témoignent des conditions de vie, des émotions et des espoirs de celles et ceux qui les ont produits. À travers ces œuvres, la visite met en lumière l’art comme un moyen de résistance et de survie, mais aussi comme une forme essentielle de témoignage et un puissant vecteur de transmission de la mémoire.

Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof – Centre européen du résistant déporté RD 130, 67130 NATZWILLER Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est 03 88 47 44 67 https://www.struthof.fr/ Le mémorial du camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof gère les vestiges de ce camp unique en France, situé sur le territoire de l’Alsace annexée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, le camp et ses annexes internèrent 50 000 détenus dans des conditions effroyables où environ 17 000 déportés meurent.

Le site abrite aussi une nécropole nationale, avec son monument commémoratif de 40 mètres, ainsi que la chambre à gaz, située à 700 mètres en contrebas, où furent menées des expérimentations médicales sur des Juifs. La carrière et les vestiges des baraques industrielles, en libre accès, rappellent l’exploitation du granit rose pour les projets du IIIe Reich. Parking à proximité

Bâtiment du CERD accessible à tous

Ancien camp difficilement accessible pour les PMR

Plongez dans l’histoire du camp de Natzweiler à travers une visite guidée dédiée à la production artistique, véritable fil conducteur pour appréhender l’expérience des internés. Des œuvres réalisées…

Henri Gayot, Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof