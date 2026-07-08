L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon Lieu-dit Prad Paol Plouguerneau
mercredi 15 juillet 2026 · Lieu-dit Prad Paol · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon
Lieu-dit Prad Paol Chapelle Prad Paol Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Avec Arbres ! , Jacques Beydon rend hommage aux arbres, compagnons indispensables du vivant. Ses œuvres célèbrent leur force, leur beauté et leur rôle essentiel dans les équilibres naturels, invitant à la contemplation et à la réflexion écologique.
La chapelle
La Chapelle Prad Paol date du XVIème siècle. Restaurée au XXe, elle illustrerait le passage du culte païen des eaux au culte chrétien des pierres . A 200 mètres se trouve le Pont du Diable bâti à l’âge de fer et remanié au Moyen Age, qui permet de passer d’une rive à l’autre de l’Aber Wrac’h. .
Lieu-dit Prad Paol Chapelle Prad Paol Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS
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