L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon Lieu-dit Prad Paol Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon

Lieu-dit Prad Paol Chapelle Prad Paol Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Avec Arbres ! , Jacques Beydon rend hommage aux arbres, compagnons indispensables du vivant. Ses œuvres célèbrent leur force, leur beauté et leur rôle essentiel dans les équilibres naturels, invitant à la contemplation et à la réflexion écologique.

La chapelle

La Chapelle Prad Paol date du XVIème siècle. Restaurée au XXe, elle illustrerait le passage du culte païen des eaux au culte chrétien des pierres . A 200 mètres se trouve le Pont du Diable bâti à l’âge de fer et remanié au Moyen Age, qui permet de passer d’une rive à l’autre de l’Aber Wrac’h. .

Lieu-dit Prad Paol Chapelle Prad Paol Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS