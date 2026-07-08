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L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon Lieu-dit Prad Paol Plouguerneau

mercredi 15 juillet 2026 · Lieu-dit Prad Paol · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit Prad Paol
Adresse
Chapelle Prad Paol
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon

Lieu-dit Prad Paol Chapelle Prad Paol Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Avec Arbres ! , Jacques Beydon rend hommage aux arbres, compagnons indispensables du vivant. Ses œuvres célèbrent leur force, leur beauté et leur rôle essentiel dans les équilibres naturels, invitant à la contemplation et à la réflexion écologique.

La chapelle
La Chapelle Prad Paol date du XVIème siècle. Restaurée au XXe, elle illustrerait le passage du culte païen des eaux au culte chrétien des pierres . A 200 mètres se trouve le Pont du Diable bâti à l’âge de fer et remanié au Moyen Age, qui permet de passer d’une rive à l’autre de l’Aber Wrac’h.   .

Lieu-dit Prad Paol Chapelle Prad Paol Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Jacques Beydon Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS

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