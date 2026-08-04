L’Art d’avoir toujours raison Sébastien Valignat Compagnie Cassandre Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

L’Art d’avoir toujours raison Sébastien Valignat Compagnie Cassandre

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 21:15:00

Date(s) :

2026-12-11

Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (la GIRAFE) prétendent avoir trouvé une méthode qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection. S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.

En prenant exemple sur les grandes personnalités politiques de notre époque, ils répondent aux questions que tout candidat doit se poser s’il espère l’emporter comment avoir un bon programme ? Comment faire disparaître le conflit ? Comment réussir sa communication ? Comment parler quand on n’a rien à dire ? .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : L’Art d’avoir toujours raison Sébastien Valignat Compagnie Cassandre

L’événement L’Art d’avoir toujours raison Sébastien Valignat Compagnie Cassandre Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet