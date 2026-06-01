L’Art de la Chute Luynes
L’Art de la Chute Luynes mardi 23 juin 2026.
Luynes
L’Art de la Chute
Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23 16:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Dans L’Art de la Chute, le Collectif Morsures nous entraîne dans l’univers fascinant et dérangeant de Little Edie et de sa mère, recluses dans leur maison en ruine. Inspirée de la véritable histoire de parentes de Jackie Kennedy, cette pièce dresse le portrait incandescent de deux femmes libres.
Théâtre par le Collectif Morsures (un projet soutenu par Omnivion)
Manifestation associative partenaire
Dans L’Art de la Chute, le Collectif Morsures nous entraîne dans l’univers fascinant et dérangeant de Little Edie et de sa mère, recluses dans leur maison en ruine, dans les années 70. Entre amour et déchirures, elles rejouent sans fin leurs souvenirs et leurs rêves de gloire, transformant leur déclin en spectacle. Inspirée de la véritable histoire de parentes de Jackie Kennedy, cette pièce dresse le portrait incandescent de deux femmes libres au bord du monde. .
Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
In L’Art de la Chute, Collectif Morsures takes us into the fascinating and disturbing world of Little Edie and her mother, recluses in their ruined house. Inspired by the true story of Jackie Kennedy’s relatives, this play paints an incandescent portrait of two free-spirited women.
L’événement L’Art de la Chute Luynes a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37
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