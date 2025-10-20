visite station d’épuration La Serre Luynes

11 Rue Alfred Baugé Luynes Indre-et-Loire

Mercredi 2026-10-28 10:00:00

2026-10-28 12:00:00

2026-10-28

Venez découvrir la nouvelle station d'épuration, et son fonctionnement très particulier qui permet de traiter les eaux usées de la commune. Elle correspond à une technologie hybride dans laquelle cohabitent des micro-organismes, que l'on trouve non seulement en suspension dans l'eau, mais également fixés sur les racines des plantes… .

11 Rue Alfred Baugé Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Come and discover the new wastewater treatment plant, and the unique way it treats the town's wastewater. The plant uses a hybrid technology in which micro-organisms cohabit, not only suspended in the water…

German :

Entdecken Sie die neue Kläranlage und ihre ganz besondere Funktionsweise, mit der die Abwässer der Gemeinde gereinigt werden. Sie entspricht einer Hybridtechnologie, in der Mikroorganismen zusammenleben, die man nicht nur in Suspension im Wasser findet…

Italiano :

Venite a scoprire il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue e come funziona in modo molto speciale per trattare le acque reflue locali. Utilizza una tecnologia ibrida in cui i microrganismi vivono fianco a fianco, non solo in sospensione nell'acqua…

Espanol :

Venga a descubrir la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, y cómo funciona de una manera muy especial para tratar las aguas residuales locales. Utiliza una tecnología híbrida en la que los microorganismos conviven, no sólo suspendidos en el agua…

