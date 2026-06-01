Luynes

Matinée chant-nature

Vallée de Vaugareau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28 2026-07-12 2026-08-30 2026-09-13

Prenez le temps de ressentir et de vous recentrer le temps d’une balade, pour profiter des bienfaits des Vibrations et de la Nature !

Éveil corporel & pratique respiratoire, bases ludiques de la technique vocale (chant vibratoire), jeux vocaux vibratoires & chants du monde

Marchez dans la forêt luynoise en compagnie de Manuela Arvis et prenez le temps de ressentir les bienfaits de la nature sur votre corps et votre esprit.

Une matinée au rythme paisible de la pratique corporelle, d’improvisations, de jeux vocaux, vibratoires et de chants du monde. 20 .

Vallée de Vaugareau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 42 53 06 manuela.arvis@laposte.net

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English :

Take a walk in the luynoise forest with Manuela Arvis and feel the benefits of nature on your body and mind.

A morning of peaceful bodywork, improvisation, vocal and vibratory games and world songs.

L’événement Matinée chant-nature Luynes a été mis à jour le 2026-06-01 par ADT 37