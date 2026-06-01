Luynes

Après-midi jeux de société

3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Tout public à partir de 12 ans (durée 2h)

Gratuit Nombre de participants limité sur inscription

Les enfants et leurs parents sont invités à découvrir les albums interactifs Chouette ! et Copain ? . Deux histoires où les dessins s’animeront à travers l’écran d’une tablette tactile. .

3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60 mediatheque@luynes.fr

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English :

All ages 12 and up (duration: 2h)

Free limited number of participants registration required

L’événement Après-midi jeux de société Luynes a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT 37